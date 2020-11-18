Владимир Зеленский ожидает от Кабинета Министров комплексную программу поддержки бизнеса, который страдает в условиях карантина. Представить ее должны в ближайшие дни.

О поручении правительства представить программу поддержки бизнеса Зеленский рассказал в своем видеообращении из "Феофании", сообщает 24 канал. Узнайте больше Больной COVID-19 Зеленский записал новое обращение из "Феофании": видео В ближайшие дни мы ждем действительно комплексную, очень важную программу мероприятий,

– отметил президент. Что предусмотрят в программе налоговые послабления;

кредитные каникулы по имеющимся обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях;

секторальную поддержку бизнеса, пострадавшего в результате карантина;

программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или были вынуждены прекратить свою деятельность. Читайте также Вы либо спаситель, либо коммерсант, – Зеленский закинул Порошенко двойные стандарты О чем еще говорил Зеленский в своем обращении финансировании борьбы с коронавирусом;

кассовых аппаратах для ФЛП;

финансовой помощи от МВФ;

нарушении карантина выходного дня. Зеленский обратился из "Феофании" к украинцам: смотрите видео Обратите внимание! Внедрение в Украине карантина выходного дня привело к протестам предпринимателей. Бизнес жалуется, что основной заработок получает именно в субботу и воскресенье. Поэтому дополнительные ограничения грозят закрытием. Больше о карантине выходного дня здесь.