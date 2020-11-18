Зеленский на днях ожидает от правительства программу поддержки бизнеса: что в ней предусмотрят
Владимир Зеленский ожидает от Кабинета Министров комплексную программу поддержки бизнеса, который страдает в условиях карантина. Представить ее должны в ближайшие дни.
О поручении правительства представить программу поддержки бизнеса Зеленский рассказал в своем видеообращении из "Феофании", сообщает 24 канал.
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В ближайшие дни мы ждем действительно комплексную, очень важную программу мероприятий,
– отметил президент.
Что предусмотрят в программе
- налоговые послабления;
- кредитные каникулы по имеющимся обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях;
- секторальную поддержку бизнеса, пострадавшего в результате карантина;
- программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или были вынуждены прекратить свою деятельность.
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О чем еще говорил Зеленский в своем обращении
- финансировании борьбы с коронавирусом;
- кассовых аппаратах для ФЛП;
- финансовой помощи от МВФ;
- нарушении карантина выходного дня.
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