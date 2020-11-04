Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что президент Владимир Зеленский должен распустить Верховную Раду, если партия не будет поддерживать его идеи. В таком случае решение главы государства будет обоснованным.

В то же время сам Арахамия готов к досрочным парламентским выборам. Об этом 4 ноября политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Я убежден, что он (Зеленский – 24 канал) должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, вполне понятна стратегия,

– сказал Арахамия.

Что о роспуске Рады говорил Зеленский

Ранее президент Зеленский заявил, что хочет, чтобы парламент работал на государство. Однако, если в стране возникнет политический коллапс из-за невозможности прийти к согласию относительно законопроекта по Конституционному Суду, возможен и роспуск ВР.

В частности, Зеленский подчеркнул, что прежде всего на ликвидацию парламента могут повлиять конфликты в партии "Слуга народа".

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Почему могут распустить парламент

Все из-за скандального решения Конституционного Суда 27 октября об отмене уголовной ответственности за ложные данные в е-декларациях должностных лиц. В ответ на это Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС и признать его решение ничтожным.

Такая инициатива президента разделила нардепов. Некоторые поддерживают Зеленского, а другие наоборот осуждают.