Из-за коронавируса в Офисе президента Зеленский и Ермак сдали тесты: результаты
В Офисе Президента Украины по меньшей мере двое заместителей руководителя заболели коронавирусом – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов. После этого тесты на наличие инфекции сдали сам президент Владимир Зеленский и глава президентской канцелярии Андрей Ермак.
У них обоих тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Об этом в офисе президента рассказали в комментарии "Суспільному".
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Там пояснили, что Владимир Зеленский и работники Офиса президента регулярно сдают тесты на коронавирус. Последние тесты Зеленского и Ермака были отрицательными.
О подтвержденном заболевании Юлия Ковалив сама рассказала в своем фейсбуке. Также заболели ее муж и дети. Чиновница рассказала, что находится под наблюдением врача и чувствует себя удовлетворительно.
Коронавирус у Андрея Смирнова Офис Президента Украины подтвердил нескольким украинским СМИ. Сейчас он не комментировал собственное самочувствие.
Что было раньше
- Сперва украинские СМИ сообщали, что "сразу несколько" заместителей председателя ОПУ заболели коронавирусом. Теперь понятно, что речь идет конкретно о двух – Смирнове и Ковалив.
- К слову, в июне коронавирусом заболела первая леди Елена Зеленская, а также сын супругов Кирилл. Мальчик без симптомов перенес болезнь, а вот жена президента признавалась, что в отдельные дни было довольно тяжело – болезнь давала о себе знать.