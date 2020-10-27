В Офисе Президента Украины по меньшей мере двое заместителей руководителя заболели коронавирусом – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов. После этого тесты на наличие инфекции сдали сам президент Владимир Зеленский и глава президентской канцелярии Андрей Ермак.

У них обоих тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Об этом в офисе президента рассказали в комментарии "Суспільному".

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Там пояснили, что Владимир Зеленский и работники Офиса президента регулярно сдают тесты на коронавирус. Последние тесты Зеленского и Ермака были отрицательными.

О подтвержденном заболевании Юлия Ковалив сама рассказала в своем фейсбуке. Также заболели ее муж и дети. Чиновница рассказала, что находится под наблюдением врача и чувствует себя удовлетворительно.

Коронавирус у Андрея Смирнова Офис Президента Украины подтвердил нескольким украинским СМИ. Сейчас он не комментировал собственное самочувствие.

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