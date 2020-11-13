Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг слухи о "заоблачных тарифах" на лечение Владимира Зеленского от COVID-19. Стоимость одного дня пребывания президента такая же, как и любого пациента клиники.

Единственное, что отличает пребывание Владимира Зеленского в "Феофании" от других пациентов – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности. Более того, скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", – отметил Подоляк.

Сколько стоит лечение Зеленского

Советник главы ОП пояснил, что стоимость одного дня пребывания Зеленского в клинике "Феофания" составляет 7,8 тысячи гривен. Это стандартный "лечебный пакет", который включает врачебное наблюдение, диагностические процедуры и использование клинических препаратов.

"На сегодня в "Феофанию" госпитализированы примерно 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", – добавил Подоляк.

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