У Президента Украины Владимира Зеленского 9 ноября обнаружили коронавирус. Сейчас он находится в "Феофании". В государственной клинике убеждают, что условия для главы государства являются такими же, как и для других пациентов.

Подробнее об условиях пребывания Зеленского в "Феофании"

По словам главного врача "Феофании" Игоря Семенива, для президента нет отдельного бюджета и он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и остальные. Об этом медик заявил в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

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Семенов добавил, что стоимость содержания Зеленского – такая же, как и для каждого пациента, попадающего сюда с коронавирусной инфекцией

Бюджет для каждого одинаковый. И это далеко не 2,7 миллиона гривен, взятых из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить. Это в среднем 7,8 тысяч гривен в день. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Однако не ежедневно делают томографию и тест, а препараты могут изменять в зависимости от симптоматики,

– отметил главный врач "Феофании".

Также он напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусом и приняла уже 120 человек.

Относительно состояния здоровья Зеленского, то Семенов убеждает, что президент чувствует себя хорошо.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Наоборот, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорейшее выздоровление", – констатировал медик.

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Что известно о коронавирусе у руководства государства

9 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщили сразу президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Также COVID-19 заболели спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Кроме того, среди заболевших – вице-премьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.

Положительный тест был и у министра обороны Андрея Тарана. Однако чиновник уже выздоровел и выполняет свои обязанности на рабочем месте.