Законопроект о судебной реформе Украины сейчас обсуждается на уровне комитета Верховной Рады и соответствующих служб Офиса Президента. Его презентуют в парламенте уже в ближайшее время.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что законопроект могут представить даже в ноябре. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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"Мне известно, что в любом случае уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть обязательно введена и восстановлена. Даже после того, как КСУ принял такое сомнительно легитимное, на наш взгляд, решение вчера", – отметил Вениславский.

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По его словам, для того, чтобы говорить о конкретном содержании законодательных инициатив президента или народных депутатов, сперва необходимо ознакомиться с мотивировочной частью решения КСУ. Это позволит понять, какие конкретно нормы КСУ были нарушены статьей о недостоверном декларировании.

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