Зеленский готовит новый закон о судебной реформе: когда его представят в Раде
Законопроект о судебной реформе Украины сейчас обсуждается на уровне комитета Верховной Рады и соответствующих служб Офиса Президента. Его презентуют в парламенте уже в ближайшее время.
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что законопроект могут представить даже в ноябре. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
К слову Появился текст скандального решения КСУ: детали
"Мне известно, что в любом случае уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть обязательно введена и восстановлена. Даже после того, как КСУ принял такое сомнительно легитимное, на наш взгляд, решение вчера", – отметил Вениславский.
По его словам, для того, чтобы говорить о конкретном содержании законодательных инициатив президента или народных депутатов, сперва необходимо ознакомиться с мотивировочной частью решения КСУ. Это позволит понять, какие конкретно нормы КСУ были нарушены статьей о недостоверном декларировании.
Скандальное решение Конституционного суда: что известно
- 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд отменил, в частности, статью Уголовного кодекса о декларировании ложной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность судьям за непроверенные данные в декларациях чиновников.
- Соответствующий иск подали нардепы от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".
- 28 октября с 18:00 доступ к реестру электронных деклараций заблокировали.