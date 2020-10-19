Зеленский хочет, чтобы Шмыгаль разобрался с Бурштынской ТЭС, которой тот ранее руководил
В Офисе Президента поручили премьер-министру Денису Шмыгалю сформировать конкурентный рынок электроэнергии. Речь идет о Бурштынской ТЭС.
Бурштынская тепловая электростанция вырабатывает 90% энергии в регионе. В офисе Президента хотят сделать рынок более конкурентным. Об этом сообщает "Европейская правда".
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Что поручили сделать с ТЭС
- Шмыгалю поручили сформировать конкурентный рынок электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС".
- Глава правительства должен привлечь Антимонопольный комитет, чтобы решить эту проблему.
Что известно о ценах на электроэнергию на "Острове Бурштынской ТЭС"
- Высокая цена на электричество в регионе Бурштынского энергоострова держится с 15 апреля 2020 года. Тогда заблокировали импорт электрической энергии, который создавал конкуренцию.
- В Бурштынском энергоострове электроэнергия стоит больше, чем в соседних европейских странах.
Что такое Бурштынский энергоостров
Это условная территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, которая потребляет электроэнергию от Бурштынской ТЭС.
На этой территории живут около 3 миллионов человек.