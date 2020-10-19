В Офисе Президента поручили премьер-министру Денису Шмыгалю сформировать конкурентный рынок электроэнергии. Речь идет о Бурштынской ТЭС.

Бурштынская тепловая электростанция вырабатывает 90% энергии в регионе. В офисе Президента хотят сделать рынок более конкурентным. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Что поручили сделать с ТЭС

Шмыгалю поручили сформировать конкурентный рынок электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС".

Глава правительства должен привлечь Антимонопольный комитет, чтобы решить эту проблему.

Обратите внимание. Бурштынская тепловая электростанция принадлежит "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. Денис Шмыгаль работал директором этой ТЭС перед тем, как возглавил правительство.

Что известно о ценах на электроэнергию на "Острове Бурштынской ТЭС"

Высокая цена на электричество в регионе Бурштынского энергоострова держится с 15 апреля 2020 года. Тогда заблокировали импорт электрической энергии, который создавал конкуренцию.

В Бурштынском энергоострове электроэнергия стоит больше, чем в соседних европейских странах.