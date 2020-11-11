Президент Владимир Зеленский предложил провести аудит всех внедренных реформ. Это позволит исправить ошибки и согласовать законодательство Конституции.

Конституционный кризис в Украине повлек ненадлежащее регулирование, неполноту и нечеткость аспектов судебной власти. Об этом Зеленский заявил на заседании обновленной комиссии по вопросам правовой реформы, сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии,

– отметил Зеленский.

Президент также отметил, что ждет от комиссии действенных решений и конкретных путей выхода сразу с двух кризисов. Одним из них является современный конституционный кризис, другой – тотальный кризис доверия украинцев к судебной власти. Если это будет необходимо, Зеленский даже готов менять Конституцию.

Обратите внимание! В ЕС раскритиковали Украину из-за недостаточного реформирования судебной власти и слабой борьбы с олигархами. Многие замечания европарламентариев основываются на том, что топ институтов, которым не доверяют украинцы, возглавляет именно судебная система.