Зеленский хочет расширить ТКГ: кого он предложил привлечь
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей привлечь в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) относительно Донбасса представителей религиозных организаций. По его убеждению, они могут помогать в области гуманитарных вопросов.
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Соответствующие его слова прозвучали на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
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Зеленский, в частности, поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании ТКГ. В то же время он высказался за их привлечение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов.
Говорится о:
- взаимном освобождении удерживаемых лиц,
- доступе Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях,
- другое.
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Что такое ТКГ и кто входит в состав
- Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.
- Возглавляет украинскую делегацию Леонид Кравчук. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению Зеленского модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ.
- Также в нее входят вице-премьер Алексей Резников и три народных депутата – Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все – из фракции "Слуга народа").
- Кроме того, в составе делегации находятся заместитель министра развития экономики Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Александр Полищук.
- 9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли проукраински настроенных вынужденных переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Донбасс представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. А приглашенными представителями от Луганщины стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.