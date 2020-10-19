Президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей привлечь в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) относительно Донбасса представителей религиозных организаций. По его убеждению, они могут помогать в области гуманитарных вопросов.

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Соответствующие его слова прозвучали на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Зеленский, в частности, поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании ТКГ. В то же время он высказался за их привлечение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов.

Говорится о:

взаимном освобождении удерживаемых лиц,

доступе Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях,

другое.

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Что такое ТКГ и кто входит в состав