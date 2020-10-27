В средствах массовой информации появилась новость, будто первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова могут уволить. Поговаривают, что из-за неудовлетворительной работы ОП с председателями облгосадминистраций.

Причины вероятного увольнения

А также из-за провала партии "Слуга народа" на местных выборах. Об этом сообщили "Украинской правде" во время разговора с представителем команды президента.

Ранее Трофимов прокомментировал слухи о своем увольнении из ОП

Однако, как сообщили в СМИ, другой собеседник издания в Офисе Президента подчеркнул, что это не единственная причина для увольнения.

Важно отметить, говорится о том, что Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова в отношении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. А решение о его увольнении приняли еще до местных выборов.

Другой источник отметил, что "вероятность увольнения Трофимова высока".

Пока никаких фамилий издание не называет.

Что известно о возможном увольнении Трофимова