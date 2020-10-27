Зеленский хочет уволить первого заместителя главы ОП Трофимова, – СМИ
В средствах массовой информации появилась новость, будто первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова могут уволить. Поговаривают, что из-за неудовлетворительной работы ОП с председателями облгосадминистраций.
Причины вероятного увольнения
А также из-за провала партии "Слуга народа" на местных выборах. Об этом сообщили "Украинской правде" во время разговора с представителем команды президента.
Ранее Трофимов прокомментировал слухи о своем увольнении из ОП
Однако, как сообщили в СМИ, другой собеседник издания в Офисе Президента подчеркнул, что это не единственная причина для увольнения.
Важно отметить, говорится о том, что Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова в отношении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. А решение о его увольнении приняли еще до местных выборов.
Другой источник отметил, что "вероятность увольнения Трофимова высока".
Пока никаких фамилий издание не называет.
Что известно о возможном увольнении Трофимова
- Это уже не первое упоминание в СМИ о том, что первого заместителя главы ОПУ Сергея Трофимова могут уволить. Его политическое будущее вроде бы "висит на волоске".
- Всю эту ситуацию "держат" только личные отношения с Зеленским. Если бы не это – Трофимова уже бы не было в ОП.
- Эту информацию опубликовало издание "Украинская правда" еще 15 октября со ссылкой на личные источники в "Слуге народа", правительстве и Офисе Президента.
- Тогда же Трофимов прокомментировал это так: "Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса Президента меня назначил президент Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу".