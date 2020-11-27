В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает возможную уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Однако, во время заседания рабочей группы Владимир Зеленский настаивал на более жестком наказании.

Президента удалось убедить, что более жесткие санкции могут не набрать достаточного количества голосов. Об этом рассказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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По его словам, если сумма недостоверного декларирования превышает около 4 миллионов гривен, то депутата могут лишить свободы на срок до 2 лет.

Обратите внимание! В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект Владимира Зеленского. В нем говорится о том, чтобы восстановить ответственность за ложь в электронных декларациях. Подробнее об этом – читайте здесь.

Вениславский рассказал, что президент внес законопроект не во исполнение решения КСУ, а для совершенствования уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Будет уже серьезное основание, чтобы депутат прекратил полномочия на государственной службе,

– заявил он.

Представитель президента рассказал, что отсутствие информации о нескольких миллионах в декларациях заслуживает жесткого наказания. Поэтому в Верховной Раде необходимо набрать необходимое количество голосов.

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Вениславский предположил, что в течение следующей недели в парламенте зарегистрируют новый комплексный законопроект о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции", который предусматривает обязанность декларировать имущество.

Что этому предшествовало: коротко

Конституционный Суд в конце октября 2020 года признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября 2020 года поддержал законопроект Дмитрия Разумкова о возобновлении е-декларирования в первоначальном виде.

Президент Украины направил письмо в Венецианскую комиссию с просьбой оценить конституционный кризис в Украине и предоставить заключение о состоянии антикоррупционного законодательства.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала