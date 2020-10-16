Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября посетил Турцию по приглашению местного лидера Реджепа Эрдогана. В ходе встречи президенты подписали новое военное соглашение между государствами.

Новый военный договор создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества, сообщает Офис Президента.

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Зеленский и Эрдоган подписали декларацию о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.

Также рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турции.

Турция готова принять участие в платформе по деоккупации Крыма

Президент Зеленский также предложил Турции сотрудничество в рамках международной платформы по деоккупации Крыма. Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству и гарантирует безусловную поддержку украинскому суверенитету.

Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма и Севастополя, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей,

– говорится в совместном заявлении обоих президентов.

Также Эрдоган и Зеленский договорились координировать усилия по защите прав человека в оккупированном Крыму и освобождении незаконно осужденных украинцев на оккупированных территориях.

Это интересно! Президент Зеленский наградил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого. Эрдоган получил награду за "выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества и поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Что известно о военном сотрудничестве Турции и Украины

Еще во времена Петра Порошенко Украина закупила в Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Сейчас на вооружении ВСУ таких есть 6, но министр обороны Андрей Таран в этом году заявлял о желании купить новую партию.

Кроме того, Владимир Зеленский во время своего прошлого визита в Турцию в 2019 году договорился с Реджепом Эрдоганом о совместном производстве еще одного беспилотника – Akıncı.