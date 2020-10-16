Зеленский и Эрдоган подписали новое военное соглашение: о чем еще договорились президенты
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября посетил Турцию по приглашению местного лидера Реджепа Эрдогана. В ходе встречи президенты подписали новое военное соглашение между государствами.
Новый военный договор создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества, сообщает Офис Президента.
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- Зеленский и Эрдоган подписали декларацию о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.
- Также рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турции.
Турция готова принять участие в платформе по деоккупации Крыма
Президент Зеленский также предложил Турции сотрудничество в рамках международной платформы по деоккупации Крыма. Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству и гарантирует безусловную поддержку украинскому суверенитету.
Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма и Севастополя, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей,
– говорится в совместном заявлении обоих президентов.
Также Эрдоган и Зеленский договорились координировать усилия по защите прав человека в оккупированном Крыму и освобождении незаконно осужденных украинцев на оккупированных территориях.
Что известно о военном сотрудничестве Турции и Украины
Еще во времена Петра Порошенко Украина закупила в Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Сейчас на вооружении ВСУ таких есть 6, но министр обороны Андрей Таран в этом году заявлял о желании купить новую партию.
Кроме того, Владимир Зеленский во время своего прошлого визита в Турцию в 2019 году договорился с Реджепом Эрдоганом о совместном производстве еще одного беспилотника – Akıncı.
Чем Турция выгодна Украине в военном плане?Турция активно поддерживает крымских татар. Поэтому она имеет все шансы стать ключевой силой в процессе деоккупации Крыма.
Кроме того, турецкая армия является одной из самых сильных войск мира, а сама Турция – не единственное государство, которое может противостоять России в Черноморском бассейне.
Ну и напоследок это то, что Турция является одним из крупнейших экспортеров военной техники. Ее оборонная промышленность – одна из лучших в мире.