КСУ отменил ряд антикоррупционных положений украинского законодательства. Теперь Президент Украины Владимир Зеленский имеет законодательные основания для роспуска Конституционного Суда, как считает представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.

Владимир Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд. Об этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский говорил "Радио Свобода" 11 ноября.

К слову У Зеленского заявили, что имели текст скандального решения КСУ еще до его обнародования

Он обратил внимание на "предыдущую деятельность Конституционного Суда Украины по вопросам полномочий президента". В частности, на решение КСУ от 8 мая 1997 года.

В этом решении КСУ сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать соответственно тех вызовов, которые возникают в государстве и обществе, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека,

– заявил Вениславский.

По его мнению, решение Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства – яркий пример именно такой кризисной ситуации. Поэтому Зеленский имеет право распустить КСУ:

"Совершенно очевидно, что КСУ действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность . Поэтому президентские действия были абсолютно адекватными".

Инициированный Зеленским законопроект о роспуске действующего состава КСУ и признании его решение об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства ничтожным Вениславский полностью поддерживает.

Коротко о конституционном кризисе в Украине

27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 УК о наказании за декларирование недостоверной информации, принял и несколько других скандальных решений. По мнению судей, антикоррупционное законодательство создает предпосылки для неправомерного влияния на суд.

НАПК заявило, что КСУ действовал в собственных интересах, так как по ряду судей расследовали раз вероятное недостоверное декларирование. 30 октября Зеленский предложил разогнать КСУ и избрать новый состав судей. В КСУ же считают эти события попыткой конституционного переворота.