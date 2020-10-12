Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию BBC. В нем украинский лидер рассказал об отношениях с предшественником Петром Порошенко, возможном увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой и прокомментировал падение собственных рейтингов.

Интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовало издание BBC. Самые интересные моменты разговора с главой государства отобрал 24 канал.

Интересно Лидер Польши Дуда уже в Украине: символически начал визит и планирует встречу с Зеленским

Война на Донбассе и перемирие

Владимир Зеленский подчеркнул, что за 75 дней тишины на Донбассе погиб один человек. Президент считает это победой, впрочем добавляет, что не все обещанное выполнили.

Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери,

– сказал глава государства.

"Я сразу говорил, что не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – убеждает президент.

Впрочем Зеленский все же надеется, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, который должен вернуть украинские территории, в частности, Крым. Глава государства верит в это, однако отмечает, что Украине нужна помощь целого мира.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно", – добавил президент.

Владимир Зеленский утверждает, что не влияет на правоохранительные органы, однако он дал поручение, чтобы все олигархи "жили по закону".

Нет своих-чужих, все олигархи, они должны жить по закону. Порошенко – один из этих олигархов. Я не влияю на жизнь господина Порошенко, слава богу,

– отметил глава государства.

К слову Зеленский на саммите Украина – ЕС: были ли критика и "поблажки" для украинского президента

73% – это приговор Порошенко

Вы знаете, что касается 73%, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. Что касается потери рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что ему не безразлично, когда люди говорят, что он потерял рейтинг. Однако объяснил ситуацию с цифрами. "В первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры", – заявил президент.

У Венедиктовой есть время до конца года

Украинский лидер объяснил отставку предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки отсутствием результатов. Мол, пол года слишком мало, чтобы "пересажать всех", но конкретные шаги уже должны быть.

И если сейчас новый генпрокурор до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент назвал "просто словами" реакцию родственников Небесной Сотни, которые предъявляют главе государства "возвращение ко временам Януковича" из-за назначения в ОПУ Олега Татарова, который работал в МВД во времена беглого президента.

"Этот конкретный человек никого не разгонял. Я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриот, я президент Украины. Я никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на майдане", – заверил Владимир Зеленский.

Интересно Зеленский назвал "бандитом": суд закрыл иск мэра Черкасс об 1 гривне

Украинцы не хотят общаться с россиянами

Глава государства считает, что членство в НАТО – это важнейшая поддержка, в которой сейчас нуждается Украина. В частности он отметил тот факт, что наше государство уже стало партнером Альянса с расширенными возможностями. Он также уверен, что когда США и страны Евросоюза не хотят потерять Украину, они должны ее поддержать.

Однако президент в несколько ином свете отметил отношения с Россией. Он подчеркнул, что во времена Советского Союза два народа жили бок о бок и уважали друг друга.

И сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, потому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим,

– подытожил Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского: смотрите видео