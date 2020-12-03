Звание Героя Украины получил военнослужащий батальона "Айдар" Игорь Филипчук, который погиб во время боя с оккупационными силами России в 2014 году. Указ о присвоении награды издал президент Владимир Зеленский 3 декабря 2020 года.

Звание было присвоено за личное мужество и героизм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Офиса Президента. Обратите внимание Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов: фото, видео В то же время в документе отметили, что военнослужащий отличился самоотверженным служением украинскому народу. Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Филипчуку Игорю Ярославович – солдату (посмертно),

– говорится в тексте указа. Обратите внимание! 27 ноября Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины гендиректору конструкторского бюро "Южное". Александр Дегтярев умер 24 ноября от COVID-19. Героический подвиг Игоря Филипчука: коротко Украинское подразделение под Хрящеватым 4 августа 2014 года атаковали пророссийские силы в составе пехоты и 2 танков. Один из танков подбил именно Игорь Филипчук.

Тогда боец ​​"Айдара" 3 раза покидал укрытие. В то же время военнослужащий совершал выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Третий раз уже поврежденный танк выстрелил в ответ, в результате – Игорь Филипчук получил ранения, несовместимые с жизнью.