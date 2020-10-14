В Украине 14 октября традиционно отмечают государственный праздник День защитника. Специально по этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский наведался в Центр морских операций в зоне ООС, где пообщался с военными.

Там Зеленский ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, которые несут службу в зоне проведения ООС, сообщает Офис Президента Украины.

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Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет,

– подчеркнул президент.

Как отмечают в ОПУ, Владимир Зеленский вручил военным подарки. Также глава государства поинтересовался условиями проживания военных, а те пригласили его посетить их тренировочную базу.

"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так – говорите. Правда – всегда самая ценная", – резюмировал Зеленский.

В ОП добавили, что во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения ООС.

Поздравление Владимира Зеленского ко Дню защитника: смотрите видео