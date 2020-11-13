Недавно у президента Украины Владимира Зеленского диагностировали коронавирус. Сейчас он чувствует себя нормально и лечится в "Феофании", впрочем, встает вопрос, кто может взять на себя роль руководителя в том случае, если президента подводит здоровье.

Кроме Зеленского положительный результат теста на COVID-19 получил глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сайт 24 канала разбирался, как по закону распределяются обязанности среди властной верхушки в форс-мажорных ситуациях.

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Кто может исполнять обязанности президента

На самом деле в таких предположениях нет ничего страшного. Ведь в других странах к таким ситуациям относятся достаточно серьезно. Например, в США в Конституции четко прописан порядок перехода властных полномочий на случай болезни первого лица.

От президента в таком случае власть переходит к вице-президенту, как спикеру сената, затем к спикеру палаты представителей, третий на очереди государственный секретарь, и цепь закрывает министр обороны,

– говорит Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины.

Он объяснил, что Конституция Украины предусматривает не такую длинную цепь непрерывности власти. Если президент не может выполнять обязанности, его функции должен выполнять глава Верховной Рады – Дмитрий Разумков, который тоже сейчас болеет. Но глава парламента смог бы управлять страной только временно, пока не проведут внеочередные выборы президента. Соответствующее постановление об этом тоже принимает Верховная Рада.

"Дальше ничего не прописано. По логике вещей следующим должен быть глава правительства. Но в фиксации последовательности должностных лиц, которые один за другим должны выполнять обязанности главы государства, украинское конституционное право требует доработки", – добавил Мартынов.

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Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация политических Наук", объясняет, что наша Конституция не предусматривает полноценное делегирование обязанностей президента кому-то другому. Президент исполняет свои полномочия непрерывно, без выходных и праздничных дней, без возможности делегировать кому-либо свои полномочия, в течение всего срока осуществления полномочий.

Единственный способ заменить президента кем-либо – это либо добровольное сложение им полномочий, то есть отставка, либо импичмент, либо смерть. В таком случае выполнять его полномочия будет глава Верховной Рады. Если же не сможет это делать действующий глава ВРУ, то есть Разумков, его тоже можно легко заменить, значительно проще, чем действующего президента, благо для этого есть 450 вариантов, так как возглавить парламент может любой народный депутат,

– говорит Синченко.

Могут ли президента признать недееспособным

В Конституции прописано, что досрочно полномочия президента прекращаются в четырех случаях:

отставки;

неспособности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

устранения с поста в порядке импичмента;

смерти.

Правда, признать президента недееспособным тоже не слишком легко. Несостоятельность выполнения своих обязанностей по болезни, в соответствии со статьей 110 Конституции Украины, должна быть установлена на заседании Верховной Рады Украины и подтверждена решением, принятым большинством от ее конституционного состава на основании письменного представления Верховного Суда – по обращению Верховной Рады Украины, и медицинского заключения. Об этом рассказал Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан".

Это довольно длительная процедура, которую инициирует парламент, и, вряд ли, сейчас Разумков на это пойдет, потому что откровенно фактических оснований для этого нет,

– отметил Мельник.

Никита Жуков, глава Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, добавляет, что с целью недопущения возможных злоупотреблений, попытки свержения конституционного строя, захвата власти, предусмотрен достаточно сложный механизм с участием нескольких субъектов, следствием которого становится досрочное прекращение полномочий президента.



Президент рассказал, что работает из больницы / Фото Офиса президента

Случались в Украине и экстраординарные случаи и пути их решения. Так, 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины было принято Постановление о самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины.

Экстраординарность решения заключается в том, что полномочия президента Украины Януковича были прекращены не по тем исключительным основаниям, которые предусмотрены в статье 108 Конституции Украины,

– отметил Жуков.

Что не сможет делать и. о. президента

В Конституции сказано, что глава Верховной Рады Украины в период выполнения им обязанностей президента не может осуществлять полномочия, предусмотренные пунктами 2, 6 – 8, 10 – 13, 22, 24, 25, 27, 28 статьи 106 Конституции.

Расшифруем, что же это значит. Итак, и. о. президента не сможет: