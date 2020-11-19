Президент Владимир Зеленский считает, что креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины. По его словам, из-за пандемии коронавируса она и никогда не была так актуальна, как сейчас.

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Как заметил украинский президент, из-за пандемии коронавируса креативная экономика никогда не была так актуальна, как сейчас. Об этом он сказал в видеообращении на международном форуме "Креативная Украина". Мероприятие транслировали в ютьюбе.

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Пандемия требует системного подхода, учитывая возможные риски, критическое отношение к разбушевавшемуся информационному пространству, гибкости и творчества, чтобы находить нестандартные решения, способные спасти мир,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что креативность – это не про развлечения. Фундаменты креативной экономики – это понимание использования ресурсов, умение капитализировать талант, интеллект, мастерство и продавать всей планете актуальные решения как в культуре, так и в медицине. Также это возможности для самореализации.

По словам Зеленского, в 2020 году в Украине запустили много инициатив в поддержку:

украинских креативных индустрий,

развития туристической инфраструктуры,

восстановления культурных памятников в рамках "Большой реставрации",

создания эффективных хабов в регионах Украины.

"Креативные индустрии – это о связи, они сочетают в себе различные сектора, различные материалы, различные форматы, направления, культурное и экономическое, традиционное и современное, кустарное и инновационное, прошлое и будущее", – убеждает президент.

В этом контексте он отметил, что изделия карпатских мастеров ложатся в основу киевских фэшн-коллекций, а харьковский художник развивает концепцию выставки муральной живописи из книги Ивано-Франковского писателя.

Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины, для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс, наследство. Сейчас креативные индустрии напоминают феникса, что восстает из пепла сильным и адаптированным к новой жизни. А государство сделает все, чтобы эта реальность для креативных индустрий была комфортной, а условия максимально благоприятными,

– констатировал Зеленский.

В то же время глава государства высказал мнение, что креативная экономика усиливает ведущие экономики мира, которые создают высокую добавленную стоимость и рабочие места. Кроме того, развивает города, генерирует оригинальные содержания и смыслы.

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Коротко о международном форуме "Креативная Украина"