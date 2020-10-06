Зеленский – лично недоволен нынешним форматом "Минска": как президент это объясняет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что является недовольным текущим форматом "Минска". Правда, это единственный формат, в котором Украина и Россия работают сегодня по вопросам Донбасса.
Заявление Зеленского относительно минского формата
Об этом Зеленский заявил в комментарии изданию Politico Europe. Разговор состоялся 3 октября 2020 года.
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Как отметил президент Украины, вопрос нормандского формата решают технически в минском процессе в формате ТКГ.
Когда началась война, была необходимость, был подписан "Минск". Я – лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я – лично полностью недоволен именно составом этого формата,
– подчеркнул Зеленский.
Правда, добавляет президент, это единственный формат, в котором сегодня работают относительно решения конфликта на Донбассе. Чтобы был диалог, который, уверен Зеленский, приведет к возвращению территориальной целостности.
"Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" – предоставление особого статуса или изменения в Конституцию, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, – регулирует изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем за важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, в которых они нуждаются", – отметил он.
В то же время Зеленский подчеркнул, никто не может влиять на изменение Конституции Украины, кроме народа Украины. Это предполагается только в таком формате.
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Главное о Минских соглашениях
Это обобщающий термин на обозначение трех совместных документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:
- Минский протокол;
- Меморандум о выполнении положений Протокола;
- Комплекс мер по выполнению Минского протокола.
Хотя минские соглашения и разделяют на "первые" и "вторые", официально существует лишь Протокол, который содержит ряд договоренностей и Комплекс мер по их выполнению.
Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами. Они – не ратифицированы Верховной Радой Украины как международно-правовые договоры.
11 – 12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мер по выполнению Минского протокола (так называемый "Минск – 2"). Соглашение также подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и оккупированного Донбасса. Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины.
Что предусматривает Комплекс мер по выполнению Минского протокола
- Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.
- Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.
- Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.
- Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.
Некоторые поправки в минские соглашения уже вносили. Например, о разведении сил и "формуле Штайнмайера", которые 1 октября 2019 года подписали члены ТКГ в Минске.