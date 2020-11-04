Глава Украины Владимир Зеленский 4 ноября отменил должность первого заместителя главы Офиса президента. Кроме того, глава государства внес еще некоторые изменения в структуру ОП.

Решение Зеленского о ликвидации должности вступает в силу 4 ноября. Об этом говорится в указе президента.

К теме Слишком мягкий: в Офисе президента объяснили увольнение Трофимова

О чем указ Зеленского

Должность помощника президента заменят на первого помощника президента.

В Офисе президента создадут Службу государственного протокола и церемониала и Службу мониторинга и управления рисками.

Кроме того, заработает Директорат по вопросам региональной политики.

Зеленский уволил первого заместителя ОП

4 ноября первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова освободили от должности. По данным СМИ, все потому, что у него якобы не сложились отношения с главой АП Андреем Ярмаком.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Трофимова уволили, потому что он не сумел справиться в региональном модерировании: "Несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории".

По его словам, увольнение первого заместителя не наказание от президента, а попытка перестроить команду накануне более серьезных вызовов.

Заметим, несмотря на увольнение Трофимов и в дальнейшем будет работать в Офисе президента. В частности, Зеленский назначил его своим внештатным советником.