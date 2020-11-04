После увольнения Трофимова Зеленский ликвидировал должность первого заместителя председателя ОП
Глава Украины Владимир Зеленский 4 ноября отменил должность первого заместителя главы Офиса президента. Кроме того, глава государства внес еще некоторые изменения в структуру ОП.
Решение Зеленского о ликвидации должности вступает в силу 4 ноября. Об этом говорится в указе президента.
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О чем указ Зеленского
- Должность помощника президента заменят на первого помощника президента.
- В Офисе президента создадут Службу государственного протокола и церемониала и Службу мониторинга и управления рисками.
- Кроме того, заработает Директорат по вопросам региональной политики.
Зеленский уволил первого заместителя ОП
4 ноября первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова освободили от должности. По данным СМИ, все потому, что у него якобы не сложились отношения с главой АП Андреем Ярмаком.
В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Трофимова уволили, потому что он не сумел справиться в региональном модерировании: "Несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории".
По его словам, увольнение первого заместителя не наказание от президента, а попытка перестроить команду накануне более серьезных вызовов.
Заметим, несмотря на увольнение Трофимов и в дальнейшем будет работать в Офисе президента. В частности, Зеленский назначил его своим внештатным советником.
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