Макрон согласен, что встречу в нормандском формате нужно провести как можно скорее, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла о терактах во Франции, коронавирусе, Донбассе и прогрессе в выполнении договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" 2019 года.
Зеленский и Макрон поговорили по телефону
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрона разговаривали по телефону 5 ноября. О результатах беседы рассказали в пресс-службе главы государства и сам Зеленский в твиттере.
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Прежде всего Зеленский выразил соболезнования французскому народу из-за недавних террористических атак и гибели людей. Далее президенты говорили о пандемии COVID-19.
О коронавирусе
- Зеленский поддержал инициативу Макрона по производству стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. По его словам, Украина готова привлечь к процессу собственные предприятия – "производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов".
О войне на Донбассе
Президенты обсудили, в каком состоянии находится процесс выполнения договоренностей декабрьского 2019 года саммита "нормандской четверки".
Перемирие – самое долгое за время войны
- Зеленский отметил, что от 27 июля длится режим прекращения огня. И это несмотря на регулярные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Жертв среди гражданских не было за это время, но 2 украинских военных погибли.
Не все договоренности выполняются
- Президент Украины отметил, что многие договоренности лидеров "нормандской четверки" до сих пор не выполняются. Например, так и не предоставили доступа Красному Кресту и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.
Новый саммит в нормандском формате
- Макрон поддержал Зеленского в том, чтобы переговоры лидеров стран "нормандской четверки" состоялись как можно скорее. Французский лидер заверил, что Украина может рассчитывать на его содействие в процессе завершения войны.
О конституционном кризисе в Украине
- Президенты обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного Суда Украины. Макрон сказал, что считает важными украинские реформы. Но некоторые из них требуют решимости и мудрости. Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры.
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Напоследок Эммануэль Макрона отметил, что сдержит слово и посетит Киев, как только это станет возможным.
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