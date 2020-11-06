Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла о терактах во Франции, коронавирусе, Донбассе и прогрессе в выполнении договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" 2019 года.

Зеленский и Макрон поговорили по телефону

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрона разговаривали по телефону 5 ноября. О результатах беседы рассказали в пресс-службе главы государства и сам Зеленский в твиттере.

К теме Украина хочет, чтобы "нормандская четверка" встретилась до конца года, – Кравчук

Прежде всего Зеленский выразил соболезнования французскому народу из-за недавних террористических атак и гибели людей. Далее президенты говорили о пандемии COVID-19.

О коронавирусе

Зеленский поддержал инициативу Макрона по производству стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. По его словам, Украина готова привлечь к процессу собственные предприятия – "производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов".

О войне на Донбассе

Президенты обсудили, в каком состоянии находится процесс выполнения договоренностей декабрьского 2019 года саммита "нормандской четверки".

Перемирие – самое долгое за время войны

Зеленский отметил, что от 27 июля длится режим прекращения огня. И это несмотря на регулярные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Жертв среди гражданских не было за это время, но 2 украинских военных погибли.

Не все договоренности выполняются

Президент Украины отметил, что многие договоренности лидеров "нормандской четверки" до сих пор не выполняются. Например, так и не предоставили доступа Красному Кресту и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Новый саммит в нормандском формате

Макрон поддержал Зеленского в том, чтобы переговоры лидеров стран "нормандской четверки" состоялись как можно скорее. Французский лидер заверил, что Украина может рассчитывать на его содействие в процессе завершения войны.

Рад, что @EmmanuelMacron соглашается, что встреча # N4 надо провести как можно быстрее. Украина неуклонно выполняет Парижские договоренности и уже готова открыть 2 КПВВ на линии разграничения. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 5, 2020

О конституционном кризисе в Украине

Президенты обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного Суда Украины. Макрон сказал, что считает важными украинские реформы. Но некоторые из них требуют решимости и мудрости. Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры.

К теме Внутри КСУ начался раскол, – эксперт о роспуске Рады и угрозах Зеленского