Зеленский говорит о месяце без потерь на Донбассе, хотя последняя была на прошлой неделе
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в течение месяца не было боевых потерь. Хотя в конце ноября в Авдеевке погиб украинский военный от пули снайпера.
Прошло 133 дня после объявления режима прекращения огня. Об этом Зеленский заявил на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, сообщает 24 канал.
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По словам Зеленского, во время этого периода количество обстрелов уменьшилось в 5 раз, боевых потерь – в 10.
В этот же период прошлого года в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас "тишина", месяц без убитых и раненых,
– сказал президент.
Последние потери и ранения на Донбассе
- В Авдеевке 24 ноября снайпер ранил украинского защитника из бригады имени Черных Запорожцев Вячеслава Минкина. Впоследствии боец умер.
- 4 декабря возле Луганского пророссийские снайперы снова стреляли по бойцам ВСУ. Один украинский военный получил ранения.
- Заметим, несмотря на режим прекращения огня, российские наемники нарушают тишину едва ли не ежедневно.
- Всего с начала перемирия на Донбассе погибли 4 украинских защитника.
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