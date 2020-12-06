Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в течение месяца не было боевых потерь. Хотя в конце ноября в Авдеевке погиб украинский военный от пули снайпера.

Прошло 133 дня после объявления режима прекращения огня. Об этом Зеленский заявил на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, сообщает 24 канал.

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По словам Зеленского, во время этого периода количество обстрелов уменьшилось в 5 раз, боевых потерь – в 10.

В этот же период прошлого года в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас "тишина", месяц без убитых и раненых,

– сказал президент.

Последние потери и ранения на Донбассе