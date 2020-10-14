Вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей как вопрос политический – снят. Его будут обсуждать специалисты-историки, а не политики. Такую позицию озвучил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 13 октября пообщались с украинским и польским журналистам в Одессе. Часть разговора опубликовал Офис Президента.

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Во время встречи стороны коснулись одного из острых вопросов в отношениях Украины и Польши – вопроса различий в восприятии тех или иных исторических событий. По этому поводу Владимир Зеленский сказал следующее:

В истории отношений стран было то, что нравится или не нравится Украине, было и то, что нравится или не нравится Польше. Но "этот вопрос должны решать профессионалы – не политики".

Поэтому важно, что сегодня, как политический вопрос, вопрос исторической памяти снят полностью,

– подчеркнул Зеленский.

И добавил, что и он, и польский президент Дуда "очень открыты" в вопросе исторической памяти. Лидеры стран, по словам Зеленского, являются реалистами, посему и договорились "пройти все эти вопросы".

"Мы соседи и будем соседями навсегда", – выделил украинский президент.

Поэтому в будущем между Украиной и Польшей никаких исторических споров не должно быть.

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Напомним, президент Польши Дуда находится в Украине в течение 11 – 13 октября с официальным визитом. Он посетил Киев и Одессу.

Именно в Одессе состоялся украинско-польский экономический форум, в котором приняли участие около 50 украинских и 30 польских компаний.