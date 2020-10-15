В СМИ появилась информация, что первого заместителя главы ОПУ Сергея Трофимова могут уволить. Его политическое будущее якобы "висит на волоске". Всю эту ситуацию "держат" только личные отношения с Зеленским. В противном случае – Трофимова уже не было бы в ОП.

Такую информацию опубликовало издание "Украинская правда" со ссылкой на личные источники во фракции "Слуга народа", Кабмине и Офисе Президента. Отметим, Трофимов отвечает на Банковой за региональную политику и является экс-продюсером студии "Квартал 95".

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Не сложились отношения с Ермаком, – СМИ

В издании объяснили, что у Трофимова не сложились отношения с главой ОПУ Андреем Ермаком. Это произошло еще в мае, когда Трофимов в одном из интервью заявил, что хочет стать следующим руководителем Офиса вместо Ермака. Также он тогда заверил, что скандальные "пленки Ермака" были очень уязвимым ударом для Зеленского.

Советника Ермака спрашивали, могут ли уволить Трофимова. Он ответил, что оценку ему может дать только президент вместе с Ермаком и Шефиром. Источники "Украинской правды" сообщили, что в частных разговорах Ермак достаточно раздраженно и с насмешкой отзывался об этом интервью.

► Ермак о возможном увольнении заместителя

Сам Ермак заверил, что в Офисе Президента вообще не готовятся к кадровым изменениям. "Конечно, вы можете придумать любые другие варианты ответов, подписав их "источником во власти", как это часто бывало. Но на сегодня это так", – сказал председатель ОП.

Однако известно, что у председателя ОП есть и серьезная претензия к Трофимову. Речь идет о якобы провале региональной политики накануне местных выборов. Политтехнолог Михаил Подоляк отметил, что "первый заместитель должен быть более жестким, четко понимать функционал губернаторов".

Как на информацию отреагировал сам Трофимов

В телеграмме он удивился, что советник, недавно появившийся в ОП, оценивает руководителей офиса.

Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса Президента меня назначил президент Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу,

– написал Трофимов.

Он добавил, что ему жаль, что "силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства".