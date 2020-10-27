Как Конституционный Суд и ОАСК при молчаливом согласии президента ведут страну к дефолту.

В сериале "Слуга Народа" Голобородько вышел и послал МВФ в попу. И дальше все понесли золото на Майдан. Дефолт, короче. В реальной жизни все происходит не так открыто. Трусливо. Чужими руками. Судейскими. Но с таким же результатом. Золото на Майдан нести. И дефолт.

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Как можно послать МВФ?

Просто разрушить все реформы, которые были сделаны. Показательно. Откровенно. Можно руками судей. И МВФ скажет "Да пошли вы..". Что то в роде "Да идет оно все конем". И украинская власть выйдет, разведет руками. Скажет, что всегда были преданы идее сотрудничества. Но злобные кредиторы хотели нами внешне управлять. Выкачивают из нас последнее. Поэтому мы вынуждены идти сами. И включать станок. И идти к Путину. Последовательность действий может быть только такой.

Кто будет исполнителем?

Сейчас это Административный и Конституционный Суд. Первый должен быть давно разогнан президентом, но тот упорно игнорирует факты тотальной коррупции там, заходя вместо чатика судей в чатики дальнобойщиков. А второй послушно распустил Раду, когда президенту было нужно, хоть для этого не было никаких юридических оснований. И никогда не был замечен в нелояльности власти. Никогда. При любых президентах. А сейчас готовится разрушить основные реформы, сделанные совместно с западными партнерами.

Что они сделают?

Уничтожение независимости НАБУ, уничтожение всей антикоррупционной инфраструктуры, уничтожение реформы банковского сектора и земельная реформа на закуску. Достаточно, чтобы даже самые дипломатичные люди из МВФ, ЕС, Мирового Банка и США заговорили матом.

ОАСК приказывает уволить Сытника, хоть не имеет на это никакого права. То есть нарушает принцип независимости НАБУ. А Конституционный Суд ускорился по всем важным вопросам, начав рассматривать их в режиме "на скорости света", как будто выборы стали вожжами, которые простимулировали судей. А может хотят сделать все до выборов в США. До Байдена.

Это план на ближайшее время, буквально ближайшие пару недель. Если верить утечкам в прессе, которым нет смысла не верить.

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Когда Зеленский говорит, что мы четко исполняем программу МВФ, то это выглядит для наших западных друзей также, как Путин, утверждающий, что они ничего не слышали про "новичок" или как Лукашенко, который говорит о честных и конкурентных выборах. Короче, явно бесит. Как бесит любого цивилизованного человека лицемерная ложь, которую говорят прямо в глаза. Программа МВФ, которую мы получили в этом году, была очень простой. Главное было "ничего не поломать из того, что было сделано". Но ломаем мы быстрее, чем строим.

А что скажут народу?

А ему скажут, что выбора не было. Суверенная демократия, суверенная экономика. Вот уже смотрящий за Нацбанком от Коломойского, Данилишин, пишет, что кредиторы выкачивают из Украины последнее. Жестко манипулирует, почему то вывод денег олигархами в офшоры привязывает к кредиторам, просто потому что олигархи паркуют деньги на Запад от Ужгорода (а где их еще парковать противникам западной цивилизации), говорит, что МВФ дает и тут же забирает (забывая, что деньги МВФ нужны прежде всего на сигнал, а не как сумма на счету) и внушает простому смертному, что нормально проживем и без сотрудничества с Западом. Ну Данилишин может и нормально, ему всегда перепадут объедки с барской котлетной вечеринки, а вот остальные нет.

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Это путь в один конец. И ответственный за этот путь только один человек – президент. Он уже не войдет в историю как реформатор. Увы. Шанс, который давала монолитная власть упущен навсегда. Но он еще может избежать презрения следующих поколений. Просто ничего не разломав окончательно.