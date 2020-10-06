Зеленский посмертно наградил героев, погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсантов и офицеров, погибших в авиакатастрофе Ан-26, президент Владимир Зеленский посмертно наградил медалями. В офисе Президента отметили, что погибшие герои самоотверженно служили украинскому народу и образцово выполняли свой воинский долг.
Награду также получит и Вячеслав Золочевский – единственный уцелевший курсант, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Медалью "За военную службу Украине" Зеленский наградил:
- Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) – младшего сержанта;
- Бойко Александра Анатольевича (посмертно) – солдата;
- Булия Ростислава Владимировича (посмертно) – солдата;
- Ольхового Виталия Богдановича (посмертно) – солдата;
- Добрелио Дмитрия Денисовича (посмертно) – капитана;
- Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) – солдата;
- Дудлу Артема Михайловича (посмертно) – солдата;
- Зибюка Константина Олеговича (посмертно) – солдата;
- Золочевского Вячеслава Витальевича – солдата;
- Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) – прапорщика;
- Карман Богдана Вячеславовича (посмертно) – майора;
- Клевца Александра Александровича (посмертно) – солдата;
- Козаченко Олега Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта;
- Корчевского Романа Александровича (посмертно) – старшего сержанта;
- Матвийчука Богдана Николаевича (посмертно) – солдата;
- Никитченко Николая Анатольевича (посмертно) – сержанта;
- Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) – старшего лейтенанта;
- Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) – солдата;
- Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) – капитана;
- Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) – солдата;
- Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) – солдата;
- Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) – старшего солдата;
- Скочкова Александра Игоревича (посмертно) – солдата;
- Студинский Дмитрия Витальевича (посмертно) – солдата;
- Хомячука Максима Владимировича (посмертно) – солдата;
- Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) – солдата;
- Широчука Олега Николаевича (посмертно) – прапорщика.
Что известно об авиакатастрофе Ан-26
- 25 сентября военный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вблизи Чугуева на Харьковщине.
- В результате трагедии погибли 26 человек: 7 офицеров и 19 курсантов.
- Выжить удалось лишь одному курсанту – Вячеславу Золочевскому. Сейчас он находится в больнице.
- 6 октября в Харькове простились с погибшими героями.
Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / инфографика 24 канала