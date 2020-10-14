Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины вручил государственные награды работникам Министерства внутренних дел. Ордена и медали получили полицейские, пограничники, спасатели и нацгвардейцы.

Торжества состоялись 14 октября в Мариинском дворце в Киеве. Награды получили 8 работников МВД. Об этом сообщили в пресс-службе МВС. Интересно Почет украинским воинам: как другие стране поздравляют Украину с Днем защитника – фото, видео За весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины, за мужество и профессионализм президент наградил: Полковника Александра Рыбака – орденом Даниила Галицкого. Под его руководством установили причастных к участию в незаконных вооруженных формированиях российских оккупационных войск.

Прапорщика Владимира Ситалова – медалью "За безупречную службу" III степени. В 2014 году во время обстрела Луганского пограничного отряда он уничтожал специальную технику связи и материальные носители секретной и служебной информации боевиков.

Подполковника Юрия Роя – медалью "За военную службу Украине". Служащий вывел группу из засады противника в селе Новоивановка Донецкой области.

Майора Евгения Пышного – медалью "За военную службу Украине". Он неоднократно участвовал в контрдиверсионной и контрснайперской борьбе с оккупантами.

Подполковника полиции Юрия Кузьменко – медалью "За безупречную службу" III степени. За время его пребывания в должности значительно уменьшился уровень преступности.

Капитана полиции Станислава Славгородского – медалью "Защитнику Отечества". В составе батальона он прекратил рейдерский захват сельхозпредприятия "Маяк".

Старшего лейтенанта Валентина Токмакова – орденом "За мужество" III степени. В течение первой половины 2020 года работник ГСЧС спас семь человек. Работников МВД наградили государственными знаками отличия / Фото МВД Награды для работников ведомства / Фото МВД Зеленский наградил спасателей / Фото МВД В День защитника Украины президент наградил работников МВД / Фото МВД