Зеленский наградил работников МВД: фото
Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины вручил государственные награды работникам Министерства внутренних дел. Ордена и медали получили полицейские, пограничники, спасатели и нацгвардейцы.
Торжества состоялись 14 октября в Мариинском дворце в Киеве. Награды получили 8 работников МВД. Об этом сообщили в пресс-службе МВС.
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За весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины, за мужество и профессионализм президент наградил:
- Полковника Александра Рыбака – орденом Даниила Галицкого. Под его руководством установили причастных к участию в незаконных вооруженных формированиях российских оккупационных войск.
- Прапорщика Владимира Ситалова – медалью "За безупречную службу" III степени. В 2014 году во время обстрела Луганского пограничного отряда он уничтожал специальную технику связи и материальные носители секретной и служебной информации боевиков.
- Подполковника Юрия Роя – медалью "За военную службу Украине". Служащий вывел группу из засады противника в селе Новоивановка Донецкой области.
- Майора Евгения Пышного – медалью "За военную службу Украине". Он неоднократно участвовал в контрдиверсионной и контрснайперской борьбе с оккупантами.
- Подполковника полиции Юрия Кузьменко – медалью "За безупречную службу" III степени. За время его пребывания в должности значительно уменьшился уровень преступности.
- Капитана полиции Станислава Славгородского – медалью "Защитнику Отечества". В составе батальона он прекратил рейдерский захват сельхозпредприятия "Маяк".
- Старшего лейтенанта Валентина Токмакова – орденом "За мужество" III степени. В течение первой половины 2020 года работник ГСЧС спас семь человек.
Работников МВД наградили государственными знаками отличия / Фото МВД
Награды для работников ведомства / Фото МВД
Зеленский наградил спасателей / Фото МВД
В День защитника Украины президент наградил работников МВД / Фото МВД