Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием фракции "Слуги народа" направил депутатам обращение о важности рассмотрения законопроекта, который касается Конституционного суда. Глава государства заявил, что в жизни возникают моменты, когда нужно делать сложный, но обязательный выбор.

Аудиообращение Владимира Зеленского получило издание "Левый берег" из собственных источников в "Слуге народа". Президент пояснил, что обращается к депутатам именно таким образом, поскольку нет времени говорить с каждым из них лично.

К слову Поддерживают ли депутаты законопроект Зеленского о КСУ: позиция "Слуги народа"

Есть ситуации, когда нельзя просто отсидеться и сделать вид, что меня это не касается. Странное поведение судей в считанные часы поставило страну на грань катастрофы,

- заявил глава государства.

По его словам, сейчас у Украины есть три возможных сценария развития событий – либо страна будет снова втянута в кровавый хаос, либо государство, как система прозрачных правил, прекратит свое существование, либо наконец станет мощной политической силой.

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