Что не так с вопросами, которые хочет вынести на всеукраинский опрос президент Владимир Зеленский – в программе "69" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

Также эту тему в эфире 24 канала прокомментировала Мария Золкина, политическая аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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Пожизненное заключение за коррупцию

По мнению Солонтая, этим вопросом Зеленский хочет подчеркнуть свои намерения преодолеть коррупцию. Ведь он до сих пор не фигурировал ни в каких коррупционных скандалах. Поэтому пытается напомнить свой предвыборный лозунг. Мол, пока еще не сажает, но пробует и прилагает усилия.

Более 50% коррупционеров либо были оправданы, либо отделались штрафами. Те, кто оказались за решеткой, получили небольшие сроки. Конечно, люди бы хотели, чтобы они сели надолго и все. Поэтому они так и будут отвечать,

- считает эксперт.

Он также отметил, что для Украины, чтобы двигаться дальше и быть европейским государством, без преодоления коррупции решение всех других проблем имеет значительно меньшее значение.

"Мы разуверены в том, что кто-то когда-нибудь вообще эту коррупцию будет преодолевать. А Зеленский напоминает этот вопрос и нарывается на одну очень большую мину. С точки зрения выборов, он сейчас мобилизует всех и потянет голоса. Но это – последний выстрел", – убежден Солонтай.

Ведь уже после местных выборов 25 октября президента будут спрашивать, чего ему еще не хватает для борьбы с коррупцией. Мол, вы уже все имеет для этого, даже всеукраинский опрос.

О легализации каннабиса в медицинских целях

По мнению Солонтая, этот вопрос ориентирован, чтобы привлечь молодых избирателей на участки. Ведь именно молодежь больше всего не ходит на местные выборы. В этой теме есть субъективная сторона (безответственность, в частности, молодых людей) и объективная – они еще не знают, в какой общине будут жить.

Для того, чтобы привлечь молодых избирателей, этот вопрос рассматривается как такой, который должны объявить. Вопрос мобилизационный для молодежи, но отпугивает старших,

- заметил он.

Политический эксперт пояснил: именно из-за этого его решили "закинуть" сейчас в информационное пространство неофициально, чтобы посмотреть, какой будет реакция общества.

О сокращении количества нардепов до 300

Солонтай отметил: количество депутатов, которые действительно являются народными, значительно меньше чем 450. Сейчас таких примерно 70 – 90, в прошлом созыве было 40 – 50, в позапрошлом – еще меньше. Речь идет о тех, которые общаются с людьми, разрабатывают законопроекты, работают в округах.

Большинство не занимаются депутатской работой. Значок нардепа имеют, а нардепами не работают. То есть, на самом деле мы имеем очень медленное развитие парламентаризма,

- отметил он.

И добавил: имеет значение не так то, будет их 300 или 450, как то, чтобы в Раде наконец появилось хотя бы 150 – 200 парламентариев. Ведь таких народных избранников, которые умеют разделять понятия парламента и партийных интересов, Украине надо больше.

О создании свободной экономической зоны на Донбассе

Свободную экономическую зону нужно создавать не только на Донбассе, а на всей территории Украины. В противном случае это может создать неравенство между общинами.

Многим городам нужно предоставить инструменты для экономического развития, чтобы местные общины могли "подняться", отметил Солонтай. Почему свободная экономическая зона только на Донбассе – это плохо: читайте здесь.

Как могут использовать результаты опроса

Результаты всеукраинского опроса во время местных выборов не будут иметь юридических последствий. Однако их могут использовать, чтобы обосновать соответствующие решения в популистских целях, убеждена Золкина. Подробнее о формулировке вопросов опроса – читайте здесь.

Пятый вопрос – о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Об этом – смотрите в видео.