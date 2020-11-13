Зеленский назначил госпожу посла Украины в Сингапуре: что известно о Екатерине Зеленко
Президент Владимир Зеленский 13 ноября назначил Екатерину Зеленко госпожой послом Украины в Сингапуре. Ранее чиновница занимала должность спикера украинского МИД.
Кроме того, Зеленко была первым секретарем посольства Украины в Германии. Указ о назначении чиновницы опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
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Что известно о Екатерине Зеленко
Зеленко – украинская правовед и дипломат;
- В сфере дипломатии работала с 2002 года;
- Занимала должности в Департаменте Европейского союза и Департаменте МИД Украины;
- Работала в украинских посольствах в Австрии и Германии.
Кого еще Зеленский назначил на должности послов
- Владимира Хоманца – послом Украины в Тунисе;
- Валерия Кирдоду – послом Украины в Нигерии;
- Ольгу Дубраву – госпожой послом Украины в Финляндии;
- Ярослава Мельника – послом Украины в Италии.
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