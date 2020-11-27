Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Гриневецкого председателем Одесской облгосадминистрации. Кандидатуру Гриневецкого на заседании 11 ноября согласовал Кабинет Министров

Гриневецкий заменил на посту Куцого

На этом посту Гриневецкий заменил уволенного Максима Куцого. Указ Владимира Зеленского 27 ноября обнародовали на сайте официального представительства Президента Украины.

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Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края,

– говорится в сообщении прессслужбы.

Отметим, что Максима Куцого правительство уволило 4 ноября.

Что известно о Сергее Гриневецком:

Родился в 1957 году в Одесской области.

Выпускник Одесского технологического института холодильной промышленности и Украинской сельскохозяйственной академии.

В 1990 – 1991 годах был 1 секретарем Раздельнянского райкома КПУ.

Нардеп Украины VI и VII созывов.

В 1998 – 2005 годах уже возглавлял Одесскую ОГА – при президентстве Леонида Кучмы.

В 2005 году был председателем Одесского облсовета.

Депутат Одесского областного совета с ноября 2020 года.

Обратите внимание! Гриневецкий судится с Одесской областной администрацией. Ранее политик подал документы в ОГА на должность заместителя председателя и получил отказ, ведь подлежит люстрации. Гриневецкий обжаловал соответствующее распоряжение и выиграл суд первой инстанции, информирует Depo.