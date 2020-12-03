Зеленский назначил Гусева главой Укроборонпрома
Президент Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Игоря Фоменко. На его место глава государства назначил бывшего председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева.
Кадровые изменения в Укроборонпроме произошли 3 декабря. Об этом говорится в указах президента, сообщает 24 канал.
Ранее Кабмин согласовал увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА
Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром",
– говорится в указе.
Кроме того, Зеленский назначил временного главу Херсонской облгосадминистрации. Им стал Сергей Козырь.
Что было накануне
2 декабря Кабинет министров согласовал увольнение Гусева с должности главы ОГА. Перед тем СМИ распространили информацию о том, что чиновника назначили главой Укроборонпрома.
В то же время сам Гусев на своей странице в фейсбуке не подтвердил и не опроверг эту информцию. Чиновник лишь отметил, что находится в команде Зеленского, поэтому его место работы определяет президент.
Главное о Юрии Гусеве
- Гусев является президентом общественной организации "Международное объединение Землячество Херсонщины". В совет ОО входят экс-глава ОГА Андрей Гордеев и председатель облсовета Херсона Владислав Мангер, которого подозревают в убийстве Екатерины Гандзюк.
- В 2015 – 2016 годах Гусев занимал должность заместителя министра обороны Украины.
- Тогда он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.
- В июле 2019 года Зеленский назначил Гусева главой Херсонской ОГА.
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