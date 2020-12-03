Президент Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Игоря Фоменко. На его место глава государства назначил бывшего председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева.

Кадровые изменения в Укроборонпроме произошли 3 декабря. Об этом говорится в указах президента, сообщает 24 канал.

Ранее Кабмин согласовал увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром",

– говорится в указе.

Кроме того, Зеленский назначил временного главу Херсонской облгосадминистрации. Им стал Сергей Козырь.

Что было накануне

2 декабря Кабинет министров согласовал увольнение Гусева с должности главы ОГА. Перед тем СМИ распространили информацию о том, что чиновника назначили главой Укроборонпрома.

В то же время сам Гусев на своей странице в фейсбуке не подтвердил и не опроверг эту информцию. Чиновник лишь отметил, что находится в команде Зеленского, поэтому его место работы определяет президент.

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