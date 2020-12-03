Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной государственной администрации. Им станет Сергей Гамалий.

Соответствующий указ глава государства подписал 3 декабря. О новом назначении говорится на официальном сайте Офиса Президента.

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Правительство согласовало кандидатуру бизнесмена на эту должность еще 18 ноября 2020 года. Он должен занять пост главы Хмельницкой облгосадминистрации вместо Дмитрия Габинета, который руководит областью с 21 ноября 2019 года.

Служебное удостоверение Зеленский лично выдал Гамалию во время встречи.

Что известно о Сергее Гамалии