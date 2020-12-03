Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной государственной администрации. Им станет Сергей Гамалий.
Соответствующий указ глава государства подписал 3 декабря. О новом назначении говорится на официальном сайте Офиса Президента.
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Правительство согласовало кандидатуру бизнесмена на эту должность еще 18 ноября 2020 года. Он должен занять пост главы Хмельницкой облгосадминистрации вместо Дмитрия Габинета, который руководит областью с 21 ноября 2019 года.
Служебное удостоверение Зеленский лично выдал Гамалию во время встречи.
Что известно о Сергее Гамалии
- Новый глава Хмельницкой ОГА родился в 1979 году в Каменец-Подольском Хмельницкой области.
- В 2001 году он окончил Черновицкий национальный университет по специальности правоведение.
- В 2003 году – Подольскую государственную аграрно-техническую академию и имеет диплом экономиста-бухгалтера.
- Два года Гамалий работал юрисконсультом в Варшаве.
- А в 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского горсовета.
- Занимался предпринимательской деятельностью.
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