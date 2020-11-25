Зеленский назначил нового главу Николаевской ОГА: что о нем известно
Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Президент Украины встретился с ним лично и вручил ему служебное удостоверение.
Указ о назначении Виталия Кима Владимир Зеленский подписал 25 ноября. Об этом сообщает Офис Президента.
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Президент также пожелал Виталию Киму вдохновения на посту главы Николаевской облгосадминистрации.
Что известно о Виталии Киме
- Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике.
- Много лет работал в бизнесе и возглавлял ряд частных предприятий.
- Ким был кандидатом от "Слуги народа" на местных выборах в горсовет Николаева. На местных выборах шел под вторым номером, сразу после Татьяны Домбровской.
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Отметим, что 17 ноября Зеленский уволил главу Николаевской областной госадминистрации Александра Стадника.
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