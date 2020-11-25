Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Президент Украины встретился с ним лично и вручил ему служебное удостоверение.

Указ о назначении Виталия Кима Владимир Зеленский подписал 25 ноября. Об этом сообщает Офис Президента. Важно Правительство уволило главу Харьковской ОГА Алексея Кучера: кто стал его преемником Президент также пожелал Виталию Киму вдохновения на посту главы Николаевской облгосадминистрации. Что известно о Виталии Киме Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике.

Много лет работал в бизнесе и возглавлял ряд частных предприятий.

Ким был кандидатом от "Слуги народа" на местных выборах в горсовет Николаева. На местных выборах шел под вторым номером, сразу после Татьяны Домбровской. Интересно Выборы в Николаеве: Сенкевича второй раз выбрали мэром Отметим, что 17 ноября Зеленский уволил главу Николаевской областной госадминистрации Александра Стадника.