Президент Владимир Зеленский 21 октября сменил руководителей Службы безопасности Украины в АР Крым, Волынской и Сумской областях. Перед тем глава государства уволил ряд должностных лиц в СБУ.

Так, Зеленский провел определенные кадровые изменения в СБУ. Об этом свидетельствуют указы президента.

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Кого назначил Зеленский

Алексея Омельченко президент назначил начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ;

Александра Провоторова – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;

Евгения Нетужилова уволил с должности начальника Главного управления СБУ в АР Крым;

Олега Кулинича назначил начальником Главного управления СБУ в АР Крым;

Павла Данюкова освободил от должности начальника Управления освободил в Волынской области;

Николая Лисененко назначил начальником Управления СБУ в Волынской области;

Олега Салюка уволил с должности начальника Управления СБУ в Сумской области;

Руслана Григоренко назначил начальником Управления СБУ в Сумской области.

Отметим, накануне в СМИ распространили информацию, что после местных выборов кадровые изменения планируют провести и в команде Зеленского. В частности, с должностей могут уволить первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова и заместителя главы ОП Юлии Ковалив.

Зато Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя. Кроме того, в команду могут вернуть бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.