Зеленский назначил новых глав СБУ в Крыму и нескольких областях
Президент Владимир Зеленский 21 октября сменил руководителей Службы безопасности Украины в АР Крым, Волынской и Сумской областях. Перед тем глава государства уволил ряд должностных лиц в СБУ.
Так, Зеленский провел определенные кадровые изменения в СБУ. Об этом свидетельствуют указы президента.
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Кого назначил Зеленский
- Алексея Омельченко президент назначил начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ;
- Александра Провоторова – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ;
- Евгения Нетужилова уволил с должности начальника Главного управления СБУ в АР Крым;
- Олега Кулинича назначил начальником Главного управления СБУ в АР Крым;
- Павла Данюкова освободил от должности начальника Управления освободил в Волынской области;
- Николая Лисененко назначил начальником Управления СБУ в Волынской области;
- Олега Салюка уволил с должности начальника Управления СБУ в Сумской области;
- Руслана Григоренко назначил начальником Управления СБУ в Сумской области.
Отметим, накануне в СМИ распространили информацию, что после местных выборов кадровые изменения планируют провести и в команде Зеленского. В частности, с должностей могут уволить первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова и заместителя главы ОП Юлии Ковалив.
Зато Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя. Кроме того, в команду могут вернуть бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.