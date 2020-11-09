Зеленский назначил временных руководителей трех ОГА: детали
Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций. Ранее президент освободил от должностей их предшественников.
Указы о назначении 9 ноября разместили на сайте Офиса президента.
Ранее Зеленский уволил глав ОГА трех областей
Кто временно возглавил ОГА
- Исполняющей обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации стала Мария Савка;
- Одесской ОГА – Вячеслав Овечкин;
- Сумской – Сергей Пахольчук.
Смена глав руководителей области: что известно
- 4 ноября Кабинет министров согласовал увольнение председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА.
- 5 ноября Владимир Зеленский уволил их, подписав соответствующий указ.
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