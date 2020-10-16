Ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов. Президент Украины уже называл первые два вопроса, которые зададут украинцам 25 октября. Какими будут остальные три вопроса – читайте далее.

Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев". Еще три вопроса Зеленский раскрыл на своей странице в телеграме.

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Вопросы Зеленского:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Зеленский призвал украинцев прийти на участок и высказать свое мнение.

25 октября мы покажем, что этот механизм имеет право на существование. И ничто не мешает нам каждый месяц или даже каждую неделю говорить о важном и узнавать твое мнение,

– отметил президент.

Он также добавил, что украинцы могут сформулировать свои вопросы. Для этого надо написать их в комментариях под видео Зеленского на официальных страницах президента.

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Объяснение Офиса Президента по вопросу о легализации каннабиса

В Офисе Президента подчеркнули, что в вопросе речь идет исключительно о медицинских препаратах с канабисом, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.

У президента считают, что несправедливо оставлять решение этого вопроса только политикам. Там добавляют: дискуссия может продолжаться еще много лет без четко высказанного мнения народа. В то же время в таких лекарствах сейчас нуждаются не менее 2 миллионов украинцев.

Почему важно знать мнение украинцев по Будапештскому меморандуму

Также в Офисе Президента объяснили, почему решили спросить украинцев именно о Будапештском меморандуме. Там считают, что если актуализировать документ 1994 года, то это поможет государству создать значительно более прочные переговорные позиции по Крыму и Донбассу.

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума относительно выполнения их обязательств", – отметили в ОП.

Всеукраинский опрос 25 октября: главное

Всеукраинский опрос пройдет в один день с местными выборами, то есть 25 октября. Юридической силы такой опрос иметь не будет.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, как другие представители власти, не дал четкого ответа на вопрос о финансировании опроса.

А нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что уже есть законопроекты по некоторым вопросам.



Всеукраинский опрос 25 октября / Инфографика 24 канала