Зеленский назвал еще 3 вопроса, которые будут на всеукраинском опросе
Ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов. Президент Украины уже называл первые два вопроса, которые зададут украинцам 25 октября. Какими будут остальные три вопроса – читайте далее.
Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев". Еще три вопроса Зеленский раскрыл на своей странице в телеграме.
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Вопросы Зеленского:
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Зеленский призвал украинцев прийти на участок и высказать свое мнение.
25 октября мы покажем, что этот механизм имеет право на существование. И ничто не мешает нам каждый месяц или даже каждую неделю говорить о важном и узнавать твое мнение,
– отметил президент.
Он также добавил, что украинцы могут сформулировать свои вопросы. Для этого надо написать их в комментариях под видео Зеленского на официальных страницах президента.
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Объяснение Офиса Президента по вопросу о легализации каннабиса
В Офисе Президента подчеркнули, что в вопросе речь идет исключительно о медицинских препаратах с канабисом, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.
У президента считают, что несправедливо оставлять решение этого вопроса только политикам. Там добавляют: дискуссия может продолжаться еще много лет без четко высказанного мнения народа. В то же время в таких лекарствах сейчас нуждаются не менее 2 миллионов украинцев.
Почему важно знать мнение украинцев по Будапештскому меморандуму
Также в Офисе Президента объяснили, почему решили спросить украинцев именно о Будапештском меморандуме. Там считают, что если актуализировать документ 1994 года, то это поможет государству создать значительно более прочные переговорные позиции по Крыму и Донбассу.
"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума относительно выполнения их обязательств", – отметили в ОП.
Всеукраинский опрос 25 октября: главное
- Всеукраинский опрос пройдет в один день с местными выборами, то есть 25 октября. Юридической силы такой опрос иметь не будет.
- Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, как другие представители власти, не дал четкого ответа на вопрос о финансировании опроса.
- А нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что уже есть законопроекты по некоторым вопросам.