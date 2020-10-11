Печерский райсуд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против Зеленского. Глава государства ранее назвал политика "бандитом".

Иск, в котором он просил взыскать с президента 1 гривну за "моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации", признали "необоснованным". Об этом говорится в решении суда.

Ранее Не будет мэра – приеду: Зеленский дал новый оборот скандалу о "бандите" Бондаренко

Судьи отметили, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений. Кроме этого, они не считают, что президент Зеленский подал их в грубой, унизительной или неприличной форме, ведь они являются "его личным субъективным отношением".

Отметим, что Анатолий Бондаренко имеет право обжаловать решение суда в апелляции в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Как реагируют у мэра Черкасс? Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс, сообщил: будут решать, подавать ли апелляционную жалобу, когда получат полный текст решения. Это может произойти уже на следующей неделе.

Зеленский назвал Бондаренко "бандитом": что стоит знать

В мае Бондаренко разрешил досрочно смягчить карантин в Черкассах. Из-за этого полиция открыла уголовное дело, а Зеленский и Аваков пригрозили юридическими последствиями.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что не знает, как общаться с мэром Черкасс. Мол, против него открыто более десятка уголовных производств. Президент сказал, что "с такими бандитами не сядет за один стол".

Сам Бондаренко сразу отреагировал на высказывания Зеленского. Он заверил, что все дела против него – политические. А также обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

Подробнее о скандале между президентом Зеленским и мэром Черкасс Бондаренко – читайте в материалах 24 канала.