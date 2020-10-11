Зеленский назвал "бандитом": суд закрыл иск мэра Черкасс об 1 гривне
Печерский райсуд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против Зеленского. Глава государства ранее назвал политика "бандитом".
Иск, в котором он просил взыскать с президента 1 гривну за "моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации", признали "необоснованным". Об этом говорится в решении суда.
Ранее Не будет мэра – приеду: Зеленский дал новый оборот скандалу о "бандите" Бондаренко
Судьи отметили, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений. Кроме этого, они не считают, что президент Зеленский подал их в грубой, унизительной или неприличной форме, ведь они являются "его личным субъективным отношением".
Отметим, что Анатолий Бондаренко имеет право обжаловать решение суда в апелляции в течение 30 дней с момента его провозглашения.
Как реагируют у мэра Черкасс? Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс, сообщил: будут решать, подавать ли апелляционную жалобу, когда получат полный текст решения. Это может произойти уже на следующей неделе.
Зеленский назвал Бондаренко "бандитом": что стоит знать
- В мае Бондаренко разрешил досрочно смягчить карантин в Черкассах. Из-за этого полиция открыла уголовное дело, а Зеленский и Аваков пригрозили юридическими последствиями.
- Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что не знает, как общаться с мэром Черкасс. Мол, против него открыто более десятка уголовных производств. Президент сказал, что "с такими бандитами не сядет за один стол".
- Сам Бондаренко сразу отреагировал на высказывания Зеленского. Он заверил, что все дела против него – политические. А также обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.