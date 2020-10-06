У меня нет честного ответа, – Зеленский об окончании войны на Донбассе
Пока президент Владимир Зеленский не может честно ответить, когда закончится война на Донбассе. Однако он убежден, что должен найти ответ.
Зеленский до сих пор верит, что сможет провести фундаментальные изменения в Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico Europe, сообщает Офис Президента.
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Президент признался, что одни матери погибших воинов спрашивают, когда он закончит российско-украинскую войну, а другие – призывают "пойти войной на Донбасс", чтобы доказать: наши ребята погибли не просто так. Оба взгляда Зеленский называет разной формулировкой одной и той же боли.
Я им не лгу, но я должен найти ответ. У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 21-го года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории. Но они ждут ответ, они не хотят слышать от президента, что он неуверен, или не знает, или колеблется,
– признался Зеленский.
Зеленский о диалоге с Путиным
Украинский лидер подчеркнул, что без переговоров с Россией остановить войну на Донбассе будет нереально.
"Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", – отметил Зеленский.
Отдельным кейсом в войне с Россией, по мнению Зеленского, является поддержка западных партнеров.