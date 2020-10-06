Пока президент Владимир Зеленский не может честно ответить, когда закончится война на Донбассе. Однако он убежден, что должен найти ответ.

Зеленский до сих пор верит, что сможет провести фундаментальные изменения в Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico Europe, сообщает Офис Президента.

Обратите внимание Зеленский – лично недоволен нынешним форматом "Минска": как президент это объясняет

Зеленский объяснил, почему не может назвать дату

Президент признался, что одни матери погибших воинов спрашивают, когда он закончит российско-украинскую войну, а другие – призывают "пойти войной на Донбасс", чтобы доказать: наши ребята погибли не просто так. Оба взгляда Зеленский называет разной формулировкой одной и той же боли.

Я им не лгу, но я должен найти ответ. У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 21-го года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории. Но они ждут ответ, они не хотят слышать от президента, что он неуверен, или не знает, или колеблется,

– признался Зеленский.

Зеленский о диалоге с Путиным

Украинский лидер подчеркнул, что без переговоров с Россией остановить войну на Донбассе будет нереально.

"Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", – отметил Зеленский.

Отдельным кейсом в войне с Россией, по мнению Зеленского, является поддержка западных партнеров.

Обратите внимание! В интервью Euronews Владимир Зеленский заявил, что надеется на окончание войны на Донбассе до конца 2020 года.