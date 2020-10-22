По мнению президента Зеленского, всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение. Однако юридических последствий в его результатов быть не может.

Президент обещает передать предложения депутатам

Мнение народа Зеленский обещает учесть и разработать соответствующие предложения Верховной Раде. Об этом глава государства сообщил в интервью нескольким украинским телеканалам, информирует 24 канал.

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Народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Если народ говорит, что он поддерживает идею – но это просто опрос, вы должны понять, здесь нет никакого юридического фундамента,

– сказал Зеленский.

В Офисе Президента ранее говорили о последствиях опроса

Отметим, что ранее о том, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, говорили и в Офисе Президента. Зато первый вице-спикер Руслан Стефанчук не исключил, что некоторые вопросы могут впоследствии вынести и на референдум. Эту идею опроверг председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он отметил, что опрос нельзя называть "репетицией референдума".

Что известно о всеукраинском опросе

О намерении провести опрос президент Зеленский объявил 13 октября.

В списке - 5 вопросов.

Опрашивать избирателей должны за пределами избирательных участков, чтобы это не противоречило законодательству.

Финансирование опроса взяла на себя партия "Слуга народа".