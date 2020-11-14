Президент Зеленский опубликовал видео "Феофании", в которой он сейчас лечится от коронавируса. Глава государства рассказал о своем самочувствии, а также отметил важность карантина выходного дня.

Нужно сбить динамику заболеваемости, – президент

Зеленский сказал, что решение о карантине выходного дня можно поддерживать или не поддерживать. Однако динамику заболеваемости надо сбить, отметил глава государства в обнародованном в телеграм-канале обращении.

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Президент подчеркнул, что не надо доводить до ситуации, когда врачам придется выбирать, кого лечить.

Идеальных инструментов для уменьшения роста цен нет. Есть болезненный и еще более болючий.Франция и Германия и многие страны вводят полные локдауны, не в субботу и воскресенье. И это еще хуже для экономики, чем карантин выходного дня,

– сказал Зеленский.

Это – шанс избежать полного закрытия

По мнению президента, карантин выходного дня – это шанс избежать полного закрытия. Говорится о 6 нерабочих днях. А бизнесу правительство должно предоставить программы и инструменты поддержки.

Не закрыться, не увольнять людей, выстоять – это главная задача. Правительство должно сделать все, чтобы эти три уикенда, эти 6 дней не стали критическими для малого и среднего бизнеса,

– подчеркнул президент.

Зеленский о решении местной власти

Решение местной власти, которая в некоторых населенных пунктах решила не выполнять постановление правительства, Зеленский объяснил выборами. По мнению президента, некоторых мэров интересует не количество больных, а количество голосов.

"Если продолжим играть в хороших полицейских на местах, не будем выполнять решение правительства и отмечать это грандиозным концертом на площади города, или, если продолжим постоянно не верить в COVID и будем ковид-атеистами, то проигрываем все мы, не отдельный министр, мэр, президент, проигрывает вся страна", – подытожил глава государства.

Смотрите обращение президента:

Главное о карантине выходного дня: