Владимир Зеленский выступает за пожизненный срок для коррупционеров. Этот вопрос могут вынести на обсуждение рады, если украинцы поддержат идею во время всенародного опроса.

Для президента важно мнение украинцев, поэтому вопрос пожизненного заключения за коррупцию в крупных размерах и выносят на обсуждение. Об этом он заявил в интервью нескольким украинским телеканалам, пишет 24 канал.

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Зеленский уточнил, что народовластие – это то, что он обещал в своей предвыборной кампании.

Поэтому такие вопросы для меня важны лично. Я хочу почувствовать народ. Если народ говорит, что он поддерживает идею, я пойму ответ и буду говорить с депутатами, предлагать такие позиции,

– сказал президент.

В то же время он не видит ничего плохого в том, чтобы провести некий экзитпол и узнать мнение миллионов украинцев. Ведь при обычном социологическом опросе выборка составит всего несколько тысяч.

Зеленский не отрицает, что 95% опрошенных могут поддержать пожизненное для коррупционеров. Однако глава государства не уверен, что и парламент одобрительно воспримет такую инициативу.

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Обратите внимание! Вопрос пожизненного заключения за масштабную коррупцию – один из пяти вопросов всенародного опроса, который пройдет 25 октября. Другие вопросы касаются свободной экономической зоны на Донбассе, уменьшение количества нардепов, легализации медицинского каннабиса и использование безопасности гарантов Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины. Больше об инициативе Зеленского читайте по ссылке.