На переговорах в нормандском формате можно достичь результатов в отношении мира на Донбассе. Год назад во время саммита "нормандской четверки" Украина показала всему миру, что хочет этого. Однако движение должно быть двусторонним.

Международные партнеры отмечают продвижение со стороны Украины на пути к миру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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По словам президента, активность Украины в переговорах доказала, что именно Россия блокирует выполнение договоренностей.

Украина показала всему миру, что заинтересована в мире, но движение должно быть двусторонним... Путь к миру всегда тернист. Но это путь, по которому должны пройти обе стороны.

– отметил Зеленский.

Какие достижения отметил Зеленский

Зеленский отметил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному обмену пленными. Также глава государства отметил перемирие на Донбассе.

Кроме того, Украина упростила поступление в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий и построила новые пункты пропуска.

"Украина способна выиграть битву за эмоции людей с временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", – добавил Зеленский.

Обратите внимание! 9 декабря 2019 года в Париже встретились лидеры нормандского формата – руководители Украины, Франции, Германии и России.

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