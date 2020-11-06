Президент Владимир Зеленский считает, что выборы на Донбассе возможны только после деоккупации и стабилизации безопасностной ситуации. Ранее прозвучало предложение провести выборы на оккупированных территориях уже в марте следующего года. Об этом говорится в "Плане действий по Донбассу".

Сначала должна состояться деоккупация Донбасса

Свою позицию относительно возможного волеизъявления глава государства озвучил на КПВВ "Счастье" в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное – деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы,

– сказал Зеленский.

Для выборов необходимо выполнить "План действий по Донбассу"

Если будет выполняться "План действий по Донбассу", который предложили на рассмотрение ТКГ, то вполне вероятно, подчеркнул президент, что выборы станут возможными и 31 марта 2021 года.

Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украина, сегодня дает возможность все это сделать и чтобы весной провести выборы. Но еще раз говорю: это не является самым главным вопросом,

– отметил глава государства.

Что известно о "Плане действий по Донбассу"

Украина подготовила план действий по демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года. Если Россия согласится на предложения, то официальный Киев готов назначить местные выборы на Донбассе уже на 31 марта 2021 года.

Основные шаги:

все незаконные вооруженные формирования боевиков должны распустить и вывести из региона в начале 2021 года;

Россия должна отменить ряд решений, в частности, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

Украина должна возобновить контроль над государственной границей с помощью миссии ОБСЕ;

количество наблюдателей должны увеличить на 1 500 человек.

Обратите внимание! "План действий" уже направили координатору Трехсторонней контактной группы, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.