Владимир Зеленский заявил, что Украину пытались втянуть в президентские выборы в США. Однако наше государство прошло достойно этот путь и не допустило ошибки.

Украина несмотря ни на что, сохранила неизменную двухпалатную поддержку США. Об этом Зеленский заявил в своем влоге, обнародованном в телеграм-канале.

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"Наша позиция была правильной, потому что показала невмешательство в выборы другого государства. Итак, самое главное – Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев", – отметил он.

Может это пафосно, но Украина объединяет США,

– заявил президент.

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Выбори в США: что известно

В США 3 ноября состоялся главный день голосования на президентских выборах.

По предварительным результатам, больше всего голосов получил Джо Байден. 7 ноября СМИ сообщили о его победе.

Президент Владимир Зеленский поздравил Байдена. Он отметил, что "наша дружба становится только крепче".