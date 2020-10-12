В августе Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента Украины. Тогда президенту указали на прошлое Татарова, который работал в МВД Виталия Захарченко – одного из убийц Небесной сотни. Президент утверждает, что сам заместитель главы ОПУ к разгонам не причастен.

Во времена Виктора Януковича в правоохранительных органах было много разных людей, объяснил Владимир Зеленский в интервью BBC.

К слову Продолжение пророссийского реванша, – семьи Небесной Сотни против назначения Татарова

Эти люди оставались работать и во времена Петра Порошенко. Много таких людей, там были профессионалы,

– убежден президент.

Реакцию родственников Небесной сотни, которые забросили главе государства "возврат к временам Януковича", он назвал "просто словами".

"Этот конкретный человек никого не разгонял. Я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины. Я никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане", – заверил Владимир Зеленский.

Коротко об Олеге Татарове: