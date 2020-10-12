Зеленский объяснил, как Татаров, причастный к избиению майдановцев, оказался в его Офисе
В августе Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента Украины. Тогда президенту указали на прошлое Татарова, который работал в МВД Виталия Захарченко – одного из убийц Небесной сотни. Президент утверждает, что сам заместитель главы ОПУ к разгонам не причастен.
Во времена Виктора Януковича в правоохранительных органах было много разных людей, объяснил Владимир Зеленский в интервью BBC.
К слову Продолжение пророссийского реванша, – семьи Небесной Сотни против назначения Татарова
Эти люди оставались работать и во времена Петра Порошенко. Много таких людей, там были профессионалы,
– убежден президент.
Реакцию родственников Небесной сотни, которые забросили главе государства "возврат к временам Януковича", он назвал "просто словами".
"Этот конкретный человек никого не разгонял. Я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины. Я никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане", – заверил Владимир Зеленский.
Коротко об Олеге Татарове:
- Он действительно лично не участвовал в разгонах мирных протестующих. Впрочем Татаров принимал активное участие в пропаганде, которая имела целью дискредитацию участников Революции Достоинства.
- В частности юрист от имени Министерства внутренних дел Захарченко рассказывал о "нападениях протестующих на силовиков" и тому подобное.
- После побега Януковича и его банды Олег Татаров, конечно же, остался без работы. Впрочем ненадолго – он создал адвокатское объединение и стал заниматься адвокатской деятельностью.
- Перечень подзащитных Татарова тоже впечатляет – туда в частности вошли едва ли не самый пророссийский политик в Украине Вадим Новинский и пострадавшие сепаратисты, которые в мае 2014 года добивались создания "одесской народной республики".
- Впервые "откопал" Олега Татарова еще президент Петр Порошенко. В конце 2014 года он назначил одного из ключевых врагов Майдана заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Путилова.