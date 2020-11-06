Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября.

Заявление Зеленского о дате встречи советников "нормандской четверки"

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга в Луганской области. Он надеется, что в рамках мероприятия рассмотрят план Украины относительно Донбасса, передает 24 канал.

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13 ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой обсудят все шаги на будущее. Будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины и полное прекращение огня на Донбассе",

– отметил украинский президент.

Между тем, по данным российского государственного информационного агентства РИА Новости, дату и повестку дня встречи политсоветников еще только обсуждают.

К слову, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отмечал, что лидеры "нормандской четверки" смогут внести свои предложения в "План действий относительно Донбассу" и таким образом расширить его. Все их замечания учтут и включат в документ.

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Коротко о "Плане действий относительно Донбасса" Глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук выступил с инициативой – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях. Мол, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту.

Мол, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту. "План действий относительно Донбасса" предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию оккупированных территорий. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.

Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже до 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех" , а также увеличить до 1,5 тысячи количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.

, а также на оккупированных территориях. Согласно украинскому плану, если удастся достичь предыдущих пунктов, не позднее чем 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины . Для этого ВР должна принять закон об особенностях местных выборов на оккупированном Донбассе.

. Для этого ВР должна принять закон об особенностях местных выборов на оккупированном Донбассе. Что касается остальных инициатив, то в документе также говорится о Свободной экономической зоне на Донбассе в рамках реализации особого порядка местного самоуправления. Это нужно для восстановления экономики. Она должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года.

Кроме того, Украина хочет, чтобы следующая встреча лидеров нормандского формата состоялась до конца 2020 года и чтобы Кремль отменил указы и законы об упрощенном порядке предоставления жителям оккупированных территорий паспортов РФ. Обратите внимание Украинский план действий по Донбассу предусматривает самороспуск группировок боевиков



5 шагов плана Украины в отношении Донбасса / Инфографика 24 канала