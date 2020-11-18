Вы либо спаситель, либо коммерсант, – Зеленский закинул Порошенко двойные стандарты
Владимир Зеленский заявил, что все нарушители карантина выходного дня будут платить штрафы. В частности, и клуб "5 элемент" Петра Порошенко. Пятому президенту действующий глава государства посоветовал определиться: он спаситель или коммерсант.
Владимир Зеленский, который болеет коронавирусом, записал очередное видеообращение, сообщает 24 канал.
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В нем он заявил, что количество контактов благодаря карантину выходного дня существенно снизилось. Президент подчеркнул, что есть те, кто считает, что решение правительства можно не выполнять.
В качестве примера он назвал работу клуба, который принадлежит сыну теперь уже бывшего начальника одного из департаментов Нацполиции. Другой нарушитель – клуб "5 элемент", владельцем которого является Петр Порошенко.
Зеленский отметил, что санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех – принцип "друзьям все, врагам – локдаун" не действует.
Вы кричите, что ситуация по распространению COVID-19 критическая, а с другой – способствуете этому. Надо решить: вы либо спаситель, либо коммерсант,
– сказал Зеленский Порошенко.
Действующий президент посоветовал своему предшественнику сохранить деньги на оплату штрафов, а не тратить их на ботофермы. Зеленский также заявил, что при необходимости заведению выпишут и 100 штрафов.
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Нарушение карантина клубом "5 элемент": коротко
- В спорткомплекс "5 элемент", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, 14 ноября пришли полицейские.
- Из-за того, что заведение работало во время карантина выходного дня, полиция наложила штраф и начала уголовное производство.
- В клубе объясняют действия полиции "политическим заказом".
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