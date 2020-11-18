Владимир Зеленский заявил, что все нарушители карантина выходного дня будут платить штрафы. В частности, и клуб "5 элемент" Петра Порошенко. Пятому президенту действующий глава государства посоветовал определиться: он спаситель или коммерсант.

Владимир Зеленский, который болеет коронавирусом, записал очередное видеообращение, сообщает 24 канал.

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В нем он заявил, что количество контактов благодаря карантину выходного дня существенно снизилось. Президент подчеркнул, что есть те, кто считает, что решение правительства можно не выполнять.

В качестве примера он назвал работу клуба, который принадлежит сыну теперь уже бывшего начальника одного из департаментов Нацполиции. Другой нарушитель – клуб "5 элемент", владельцем которого является Петр Порошенко.

Зеленский отметил, что санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех – принцип "друзьям все, врагам – локдаун" не действует.

Вы кричите, что ситуация по распространению COVID-19 критическая, а с другой – способствуете этому. Надо решить: вы либо спаситель, либо коммерсант,

– сказал Зеленский Порошенко.

Действующий президент посоветовал своему предшественнику сохранить деньги на оплату штрафов, а не тратить их на ботофермы. Зеленский также заявил, что при необходимости заведению выпишут и 100 штрафов.

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