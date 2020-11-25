Венецианская комиссия должна дать оценку антикоррупционной ситуации в Украине. А также помочь решить конституционный кризис, образовавшийся после скандального решения КСУ.

Соответствующее письмо Зеленский направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом сообщает Офис Президента.

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В письме Владимир Зеленский выразил искреннюю благодарность Джанни Букиккио за неизменную многолетнюю поддержку Украины на пути внедрения структурных реформ. Президент отметил, что решение КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привело к серьезному конституционному кризису.

Украинская власть решительно настроена к решению и восстановлению законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией,

– подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии конфликта интересов. Президент призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

Обратите внимание! Венецианская комиссия дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.

Что известно о скандальном решение КСУ? 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение ложных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАЗК по контролю и проверке деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни. 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение ложных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАЗК по контролю и проверке деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни.

Заметим, что после решения КСУ закрыли ряд резонансных дел, в частности против: