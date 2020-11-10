Владимир Зеленский 10 ноября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсуждали темы "нормандской четверки". Кроме того, Зеленский попросил расширить доступ Украины к вакцине против коронавируса,

Президент Украины в разговоре с Ангелой Меркель заявил о важности поддержки Германией и Францией мирных инициатив Украины. Об этом Зеленский написал в твиттере.

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О встрече в нормандском формате

Владимир Зеленский отметил, что важно продолжать переговоры "нормандской четверки".

Был очень рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжать переговоры в "нормандской четверке",

– написал президент.

Заметим, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. Она состоится в онлайн формате из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Как пояснил Зеленский, на следующей встрече советники "нормандской четверки" должны проговорить все шаги на будущее.

О COVID-19 в Германии

Также Зеленский пожелал Германии успешной борьбы с коронавирусом. Президент Украины обратился к Меркель с просьбой о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины против коронавируса. Это очень обнадеживающая новость,

– отметил Зеленский.

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии. Напоследок Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19.

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